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Дальнее зарубежье 03.04.2022 20:40

Шесть человек погибли в результате стрельбы в калифорнийском Сакраменто

Шесть человек погибли и еще десять получили ранения в результате стрельбы в Сакраменто (Калифорния, США) в воскресенье, сообщает CNN.

Район происшествия оцеплен. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

Телеканал ABC News сообщает со ссылкой на полицию, что патруль был неподалеку в момент происшествия, около двух часов ночи. Стрельба произошла на улице, где сосредоточены ночные заведения, на месте было много людей.

Число подозреваемых пока не установлено.

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Тэги: МИР, США, ИНЦИДЕНТ, СТРЕЛЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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