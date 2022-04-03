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СНГ 03.04.2022 20:50

Зеленский: мы все ещё не получили гарантий безопасности в том виде, в котором они нам нужны

Украина пока не получила гарантий безопасности от США и других стран, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS.

"Я бы хотел поблагодарить Соединенные Штаты и администрацию Байдена за поддержку со стороны обеих партий, за все, что они делают для нас. Но тем не менее Соединенные Штаты не предоставили нам гарантии безопасности. Это надо понимать", - сказал Зеленский.

Он отметил, что другие страны также пока не предоставили Украине гарантий, и подчеркнул, что Украине будет недостаточно простых заверений.

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Тэги: УКРАИНА, США, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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