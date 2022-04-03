Зеленский: мы все ещё не получили гарантий безопасности в том виде, в котором они нам нужны

Украина пока не получила гарантий безопасности от США и других стран, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS.
"Я бы хотел поблагодарить Соединенные Штаты и администрацию Байдена за поддержку со стороны обеих партий, за все, что они делают для нас. Но тем не менее Соединенные Штаты не предоставили нам гарантии безопасности. Это надо понимать", - сказал Зеленский.
Он отметил, что другие страны также пока не предоставили Украине гарантий, и подчеркнул, что Украине будет недостаточно простых заверений.
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