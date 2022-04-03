В медучреждениях остаются 18 пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку - TABIB

В медицинских учреждениях остаются 18 пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку, говорится в сообщении «объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TABIB).

«Всего в настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение 18 человек, 15 из них в медучреждениях, которые находятся в подчинении TABIB», - сообщило ведомство в фейсбуке.

Там отметили, что врачи оценивают состояние троих из семерых находящихся в отделении реанимации пострадавших как критически тяжелое, пятерых из находящихся на стационарном лечении - как стабильно тяжелое, шестерых - как среднетяжелое.

В TABIB уточнили, что в течение дня шесть пострадавших были выписаны из стационара на амбулаторное лечение.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел в ночь на воскресенье в районе 03:00 в ночном клубе, расположенном на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку. В результате инцидента погибла работница заведения Майя Ахундова, 1979 года рождения, более 30 человек, в том числе иностранцы, пострадали.

По факту взрыва возбуждено уголовное делопо статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 314.2 (халатность) Уголовного кодекса Азербайджана, сообщили в генеральной прокуратуре Азербайджана.

Создана совместная следственная группа в составе следователей прокуратуры и министерства по чрезвычайным ситуациям, расследование поручено следственному управлению Генпрокуратуры.

В ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, взрыв произошел вследствие утечки из газового баллона, установленного в здании из-за отсутствия газоснабжения.

Р.Керимов