В медучреждениях остаются 18 пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку - TABIB

В медицинских учреждениях остаются 18 пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку, говорится в сообщении «объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TABIB).
«Всего в настоящее время в медицинских учреждениях проходят лечение 18 человек, 15 из них в медучреждениях, которые находятся в подчинении TABIB», - сообщило ведомство в фейсбуке.
Там отметили, что врачи оценивают состояние троих из семерых находящихся в отделении реанимации пострадавших как критически тяжелое, пятерых из находящихся на стационарном лечении - как стабильно тяжелое, шестерых - как среднетяжелое.
В TABIB уточнили, что в течение дня шесть пострадавших были выписаны из стационара на амбулаторное лечение.
Как сообщалось ранее, взрыв произошел в ночь на воскресенье в районе 03:00 в ночном клубе, расположенном на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку. В результате инцидента погибла работница заведения Майя Ахундова, 1979 года рождения, более 30 человек, в том числе иностранцы, пострадали.
По факту взрыва возбуждено уголовное делопо статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 314.2 (халатность) Уголовного кодекса Азербайджана, сообщили в генеральной прокуратуре Азербайджана.
Создана совместная следственная группа в составе следователей прокуратуры и министерства по чрезвычайным ситуациям, расследование поручено следственному управлению Генпрокуратуры.
В ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, взрыв произошел вследствие утечки из газового баллона, установленного в здании из-за отсутствия газоснабжения.
Р.Керимов
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