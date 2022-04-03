Беларусь планирует увеличить экспорт в Россию минимум на 35%

Власти Беларуси планируют нарастить экспорт в Россию минимум на 35%, констатируют, что у белорусских предприятий практически не осталось проблем с доступом на российский рынок.

"За последние два года сделано, наверно, больше, чем за последние 5-7 лет в этом плане", - отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье.

"Целенаправленная и методичная работа на всех уровнях - от главы государства до предприятий по снятию барьеров привела к тому, что сейчас где-то еще, возможно, остались в каких-то узковедомственных отраслевых актах моменты - на федеральном уровне таких ограничений практически нет. За исключением, может быть, военно-промышленного комплекса и других сфер национальной безопасности. Но и там мы будем работать", - сказал Головченко.

"Итогом такой работы стала всемерное наращивание поставок белорусской продукции в Российскую Федерацию. Даже по сравнению с успешным в плане экспорта 2021 годом, за январь-февраль этого года белорусский экспорт в Россию вырос на 25%. Это много. Но мы ставим задачу добиться гораздо большего. Минимальная планка - увеличение экспорта на 35%", - заявил глава белорусского правительства.