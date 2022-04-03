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Дальнее зарубежье 03.04.2022 23:45

Шольц пообещал новые санкции против России

Канцлер Германии ОлафШольцпообещал, что страны ЕС введут в отношении России новые санкции.

"В ближайшие дни мы примем новые меры", - сказал он в воскресенье в Берлине.

По его словам, президент России и те, кто его поддерживают, "почувствуют последствия" этих санкций.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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