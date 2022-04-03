Шольц пообещал новые санкции против России

Канцлер Германии ОлафШольцпообещал, что страны ЕС введут в отношении России новые санкции.

"В ближайшие дни мы примем новые меры", - сказал он в воскресенье в Берлине.

По его словам, президент России и те, кто его поддерживают, "почувствуют последствия" этих санкций.