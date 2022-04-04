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Дальнее зарубежье 04.04.2022 10:03

Сербия сохранит политику военного нейтралитета и партнерские отношения со всеми - Вучич

Сербия останется военно нейтральной страной и постарается сохранить хорошие отношения со всеми, в том числе и с Россией, заявил президент Сербии Александр Вучич после провозглашения победы на президентских выборах.

"Никто в Сербии не исключит Достоевского и Чайковского. Сербия будет стараться сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией", - цитируют Вучича местные СМИ.

Он также отметил, что у Сербии хорошие отношения как с Россией, так и с США и его страна сохранит политику военного нейтралитета.

"Я считаю, что впереди много проблем, но для Сербии самое главное - иметь хорошие отношения в регионе, продолжать европейский путь, но не терять традиционные дружеские отношения", - добавил президент Сербии.

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