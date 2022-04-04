Пекин даст зарубежным регуляторам доступ к материалам аудита компаний

Китай намерен обеспечить доступ зарубежных регуляторов к материалам аудита публичных компаний, акции которых торгуются в Нью-Йорке, что должно снять угрозу делистинга этих бумаг.
Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC) сообщила в субботу, что подготовила изменения в регулирование, которые позволят иностранным регуляторам проводить проверку качества аудита китайских компаний, и готова способствовать трансграничному сотрудничеству "с целью защиты прав глобальных инвесторов".
В то же время, согласно разработанным регулятором правилам, китайские компании, имеющие зарубежный листинг, обязаны будут не допускать разглашения конфиденциальной и чувствительной для интересов национальной безопасности информации.
Новые правила будут одобрены CSRC после периода общественных обсуждений, который продлится до середины апреля.
Спор об аудите продолжается между США и КНР много лет. Он приобрел особую остроту на фоне нескольких скандалов с фальсификацией отчетности китайскими компаниями и общего обострения отношений между США и Китаем.
Компании, акции которых торгуются на биржах в США, должны проходить проверку аудиторами, которых инспектирует американский Совет по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний. Инспекции необходимы, чтобы контролировать соблюдение стандартов аудита и обеспечивать защиту прав инвесторов, считают в США.
Однако китайские власти, ссылаясь на требования национального законодательства, до сих пор ограничивали право китайских аудиторов (в число которых входят и "дочки" международных аудиторских фирм) передавать какие-либо материалы аудита зарубежным регуляторам. Предыдущие попытки Китая и США прийти к соглашению по вопросу проверки качества аудита кончались безрезультатно.
В конце 2020 г. в США был принят закон, согласно которому иностранные эмитенты, которые в течение трех лет не обеспечат американской стороне контроль за качеством аудита, будут исключены из листинга. SEC назвала несколько китайских компаний (из примерно 250, имеющих листинг в США), которые должны обеспечить доступ к документации по аудиту под угрозой делистинга. Параллельно шли переговоры между SEС и китайским регулятором, а целый ряд китайский компаний, в том числе Alibaba Group и поисковик Baidu Inc., провели вторичный листинг на бирже в Гонконге, чтобы снизить риски для своих инвесторов.
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