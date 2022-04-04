Китай будет продолжать нормальную торговлю с Россией, не стремясь обходить санкции Запада в отношении Москвы

Китай не намерен предпринимать каких-либо специальных шагов для обхода западных антироссийских санкций, Пекин будет и дальше развивать обычные торговые отношения с РФ и другими странами, заявил журналистам директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун.

"Мы не будем делать что-либо специально в обход санкций США и Запада в отношении России", - сказал он на брифинге, посвященном прошедшему накануне саммиту КНР-Евросоюз.

В то же время, по его словам, "нормальное экономическое сотрудничество Китая с другими странами не должно затрагиваться", отметив, что Европа продолжает торговать с Россией, поэтому санкции "не должны касаться и обычных торговых связей Китая с Москвой".

Дипломат напомнил, что "Китай не является стороной конфликта", он вносит свой вклад в развитие мировой торговли и последовательно выступает против применения санкций.

Ван Лутун отметил, что КНР всегда выступала за решение всех конфликтов путем переговоров и консультаций, Пекин приветствует российско-украинские переговоры. В то же время он сказал, что не следует переоценивать возможности Китая в оказании влияния на Россию - не стоит думать, что, если Пекин обратится к Москве с просьбой о прекращении военных действий, она его послушает.

Как сообщалось, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в ходе саммита КНР-ЕС: "Мы ожидаем, что Китай, как член Совета Безопасности ООН (....) возьмет на себя ответственность, чтобы положить конец войне и сделать так, чтобы Россия вернулась к мирным переговорам для поиска решения".

На пресс-конференции по итогам саммита она заявила, что европейские участники предупредили китайских, что любая поддержка России в украинском конфликте "приведет к серьезному ущербу репутации Китая" в Европе. Председатель КНР Си Цзиньпин со своей стороны, говоря об Украине, сказал, в частности: "Первопричина украинского кризиса кроется в долгосрочном накоплении противоречий в области региональной безопасности в Европе. Решение состоит в том, чтобы позаботиться о разумных соображениях безопасности всех заинтересованных сторон".

Китайский лидер отметил, что Китай "поддерживает диалог между Европой, Россией, Соединенными Штатами и НАТО", выступает за поиск путей "решения проблем и создание сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности".