Южная Корея призывает КНДР отказаться от эскалации напряженности в регионе

Правительство Южной Кореи призвало в понедельник Пхеньян воздержаться от эскалации напряженности в регионе и вернуться к диалогу, сообщает "Ренхап".
"Министерство по делам объединения четко указывает, что Северная Корея ни в коем случае не должна вызывать дополнительную напряженность на Корейском полуострове", - заявил представитель министерствапо делам объединения двух Корей Ли Джун Чо на регулярном брифинге для прессы.
По его словам, министерство "настоятельно призывает" Север вернуться на путь диалога и сотрудничества вместо напряженности и конфронтации.
Данное заявление южнокорейского ведомства стало ответом на сообщение замдиректора департамента ЦК Трудовой партии Кореи, сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон. Ранее она предупредила Сеул о серьезной угрозе из-за высказываний южнокорейского министра обороны Со Ука.
"Его (Со Ука - ИФ) безрассудная и несдержанная риторика о "превентивном ударе" еще больше ухудшила межкорейские отношения и повысила уровень военной напряженности на Корейском полуострове. Теперь мы не можем не отнестись к его конфронтационной истерии очень серьезно и не пересмотреть многое", - говорится в заявлении чиновника, распространенном в воскресенье Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
Она отметила, что в связи с этими "провокациями серьезного уровня" она "уполномочена сделать серьезное предупреждение".
"Если Южная Корея хочет предотвратить катастрофу, она должна соблюдать дисциплину", - подчеркнула Ким Ё Чжон.
Со Ук заявил 1 апреля, что вооруженные силы Южной Кореи обладают ракетами, которые способны "быстро поразить любую цель в Северной Корее".
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