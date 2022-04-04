США выпустят 20 млн барр. из SPR в мае, 70 млн барр. - в мае-июле, 90 млн барр. - в августе-октябре

США в рамках планов по высвобождению 180 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) объявили о первых двух продажах: в мае уже запланировано к выпуску 20 млн барр., 70 млн барр. будет продано с мая по июль, сообщило министерство энергетики.
Остальные 90 млн барр. будут проданы в период с августа по октябрь 2022 года.
Минэнерго принимает заявки от покупателей до 12 апреля и заключает контракты не позднее 21 апреля. Продажи с мая по июль будут осуществляться со следующих четырех площадок SPR: до 20,5 млн барр. - с Big Hill, до 21,5 млн барр. - с West Hackberry, до 18 млн барр. - с Bryan Mound, до 10 млн барр. - с Bayou Choctaw.
Хранилища нефти, которые располагаются в четырех соляных пещерах в Техасе и Луизиане, вмещают до 713,5 млн барр. нефти. На конец марта 2022 года в них хранилось 570 млн баррелей нефти.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США будут высвобождать по 1 млн барр. нефти в сутки из SPR в течение полугода.
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