США выпустят 20 млн барр. из SPR в мае, 70 млн барр. - в мае-июле, 90 млн барр. - в августе-октябре

США в рамках планов по высвобождению 180 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) объявили о первых двух продажах: в мае уже запланировано к выпуску 20 млн барр., 70 млн барр. будет продано с мая по июль, сообщило министерство энергетики.

Остальные 90 млн барр. будут проданы в период с августа по октябрь 2022 года.

Минэнерго принимает заявки от покупателей до 12 апреля и заключает контракты не позднее 21 апреля. Продажи с мая по июль будут осуществляться со следующих четырех площадок SPR: до 20,5 млн барр. - с Big Hill, до 21,5 млн барр. - с West Hackberry, до 18 млн барр. - с Bryan Mound, до 10 млн барр. - с Bayou Choctaw.

Хранилища нефти, которые располагаются в четырех соляных пещерах в Техасе и Луизиане, вмещают до 713,5 млн барр. нефти. На конец марта 2022 года в них хранилось 570 млн баррелей нефти.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США будут высвобождать по 1 млн барр. нефти в сутки из SPR в течение полугода.