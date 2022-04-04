Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.881 RUR   0.0208 GBR   2.2322 TRY   0.1159

Цена на нефть

01.04 $/bbl +/- WTI 99.27 -1.01 Brent 104.39 -0.32

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 04.04.2022 10:15

США выпустят 20 млн барр. из SPR в мае, 70 млн барр. - в мае-июле, 90 млн барр. - в августе-октябре

США в рамках планов по высвобождению 180 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) объявили о первых двух продажах: в мае уже запланировано к выпуску 20 млн барр., 70 млн барр. будет продано с мая по июль, сообщило министерство энергетики.

Остальные 90 млн барр. будут проданы в период с августа по октябрь 2022 года.

Минэнерго принимает заявки от покупателей до 12 апреля и заключает контракты не позднее 21 апреля. Продажи с мая по июль будут осуществляться со следующих четырех площадок SPR: до 20,5 млн барр. - с Big Hill, до 21,5 млн барр. - с West Hackberry, до 18 млн барр. - с Bryan Mound, до 10 млн барр. - с Bayou Choctaw.

Хранилища нефти, которые располагаются в четырех соляных пещерах в Техасе и Луизиане, вмещают до 713,5 млн барр. нефти. На конец марта 2022 года в них хранилось 570 млн баррелей нефти.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США будут высвобождать по 1 млн барр. нефти в сутки из SPR в течение полугода.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az