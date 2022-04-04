Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 491,4 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 491 млн 447 тыс. 370 свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 152 тыс. 887 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 80 млн 155 тыс. 397 и 982 тыс. 565.

Индия - 43 млн 29 тыс. 44 и 521 тыс. 358.

Бразилия - 30 млн 2 тыс. 785 и 660 тыс. 410.

Франция - 26 млн 186 тыс. 606 и 143 тыс. 540.

Великобритания - 21 млн 379 тыс. 545 и 166 тыс. 168 (данные на утро субботы, на утро воскресенья и понедельника не обновлялись - ИФ).

Германия - 21 млн 706 тыс. 329 и 130 тыс. 52.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 792,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 15 человек, Индии - 371, Бразилии - 3 тыс. 68, Франции - 2 тыс. 175, Великобритании - 2 тыс. 417, Германии - 1 тыс. 550.