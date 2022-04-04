Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 491,4 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 491 млн 447 тыс. 370 свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 152 тыс. 887 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 80 млн 155 тыс. 397 и 982 тыс. 565.
Индия - 43 млн 29 тыс. 44 и 521 тыс. 358.
Бразилия - 30 млн 2 тыс. 785 и 660 тыс. 410.
Франция - 26 млн 186 тыс. 606 и 143 тыс. 540.
Великобритания - 21 млн 379 тыс. 545 и 166 тыс. 168 (данные на утро субботы, на утро воскресенья и понедельника не обновлялись - ИФ).
Германия - 21 млн 706 тыс. 329 и 130 тыс. 52.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 792,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 15 человек, Индии - 371, Бразилии - 3 тыс. 68, Франции - 2 тыс. 175, Великобритании - 2 тыс. 417, Германии - 1 тыс. 550.
Лавров: В России с оптимизмом смотрят на будущее отношений с Азербайджаном
Путин отмечает расширение конструктивного политического диалога с Баку
Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану для нормализации отношений - Гаджиев
Exxon заморозил проект Дальневосточного СПГ - губернатор Хабаровского края
AzerGold направит свыше 1,7 млн манатов на геохимический анализ проб горных пород
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Премьер Грузии сменил главу МИД, назначив экс-главу ведомства послом в США
Макрон выступил за продолжение санкционного давления на Россию
Китай будет продолжать нормальную торговлю с Россией, не стремясь обходить санкции Запада в отношении Москвы
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Caspian Energy Club объявил результаты выборов:
В Бакинской высшей школе нефти почтили память жертв геноцида 31 марта
Лица AccessBank: Ихтияр Ахмедов: «Знание психологии клиента и его желаний помогает в «оцифровке» продуктов и услуг банка.»
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку