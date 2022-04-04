Путин отмечает расширение конструктивного политического диалога с Баку

Президент России Владимир Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с 30-летием установления дипломатических отношений между государствами, сообщает в понедельник сайт Кремля.

"За прошедшие десятилетия удалось многое сделать для развития российско-азербайджанских связей, основывающихся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Расширяется конструктивный политический диалог, плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах", - говорится в поздравлении.

Путин подчеркнул, что "опираясь на трёхсторонние договоренности, заключённые в прошлом и позапрошлом годах, мы вместе работаем над упрочением стабильности и безопасности в Закавказском регионе".

"Нынешний год ознаменован важным достижением - подписанием Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном. Уверен, что вывод двусторонних отношений на новый, качественно более высокий уровень отвечает коренным интересам наших народов", - отметил российский президент.

Путин пожелал Алиеву крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Азербайджана - благополучия и процветания.