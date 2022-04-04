Премьер Грузии сменил главу МИД, назначив экс-главу ведомства послом в США

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили освободил от должности вице-премьера, министра иностранных дел Давида Залкалиани и назначил его послом в США.

"Я хочу поблагодарить Давида Залкалиани за проделанную работу. США для нас самый значимый стратегический партнер, поэтому назначение на этот пост Давид Залкалиани будет способствовать переводу отношений с США на более высокий уровень", - сказал в понедельник на брифинге Гарибашвили.

Он сообщил, что на пост министра иностранных дел назначен уже бывший глава администрации правительства Илья Дарчиашвили. Ранее Дарчиашвили занимал пост посла Грузии в Польше.