Китайская BYD перестала выпускать автомобили на горючих видах топлива

Китайская BYD Co. Ltd., ведущий производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в стране, перестала выпускать машины на горючих видах топлива с марта в рамках стратегии Пекина по достижению нулевых углеродных выбросов к 2060 году.

Как сообщается в пресс-релизе, BYD теперь будет производить исключительно электрокары и гибридные автомобили с зарядкой от сети (PHEV), хотя продолжит выпускать двигатели и другие компоненты для гибридных и других машин с двигателем внутреннего сгорания.

В первые три месяца текущего года компания увеличила продажи NEV более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 286 тыс. При этом на гибридные автомобили пришлась почти половина продаж.

Между тем компания в марте подняла цены на свою продукцию из-за растущих издержек на производство, в частности из-за увеличения цен на литий и никель, необходимых для производства аккумуляторов.

Котировки акций BYD выросли на 8,2% на торгах в Гонконге в понедельник.