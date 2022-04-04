В Казахстане осуждены 152 участника январских беспорядков, 17 из них лишены свободы

Виновными в преступлениях во время январских массовых беспорядков в Казахстане признаны 152 человека, 17 из них приговорены к реальным срокам заключения, сообщил заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

"На сегодня в связи с признанием вины и возмещением ущерба 135 граждан осуждены к ограничению свободы и общественным работам. Реальные сроки лишения свободы получили 17 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с хищением и хранением оружия, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость", - сказал Килымжанов на брифинге в понедельник.

По его информации, на сегодня подозреваемыми в организации и участии массовых беспорядков признаны 547 лиц, из которых под арестом находятся 269. В целом по стране следственными органами расследуются 3702 уголовных дела.

"Большинство из них - это кражи, грабежи, хранение оружия и другие не сложные преступления. Есть лица, кто после проведения следственных действий, - дела сразу направляются в суд. Судами за эти преступления уже осуждено 152 лица", - сказал он.

В начале января мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене (на западе страны), переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего от действий преступных банд пострадал Алматы.