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ТЭК 04.04.2022 15:11

Глава МИД Италии заявил, что Рим не будет препятствовать возможным санкциям против российского газа

Итальянские власти не намерены блокировать возможные санкции против поставок российского газа, заявил глава МИД Италии Луиджи ди Майо.

"Италия не будет применять право вето в отношении санкций против российского газа", - приводит агентство АНСА его слова со встречи с коллегами из Хорватии и Словении.

Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил тревогу относительно последних событий на Украине и пообещал ускорить работу ЕС над дальнейшими санкциями против РФ.

Накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что власти ЕС ведут подготовку к новым санкциям против России.

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