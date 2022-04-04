Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8782 RUR   0.0199 GBR   2.2301 TRY   0.1158

Цена на нефть

01.04 $/bbl +/- WTI 99.27 -1.01 Brent 104.39 -0.32

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 04.04.2022 19:04

Росатом и Узбекистан обсуждают детали проекта строительства АЭС

Проект строительства госкорпорацией "Росатом" в Узбекистане атомной электростанции продолжает обсуждаться сторонами, сообщил президент компании "Русатом Международная Сеть" Вадим Титов, представляющей за рубежом интересы корпорации.

"Сейчас детали этого проекта с коллегами обсуждаются. Мы прекрасно понимаем, что сооружение АЭС - это стратегический проект двустороннего сотрудничества, который отвечает интересам наших стран", - сказал в понедельник Титов в ходе онлайн-сессии на площадке выставки "Иннопром".

Он также сообщил, что "Росатом" предлагает Узбекистану участие в развитие ветроэнергетики, так как госкорпорация является крупнейшим оператором ветровых электростанций в РФ.

Помимо этого, по словам Титова, корпорация реализует в Узбекистане проект многофункционального центра облучения для стерилизации медицинских изделий и обработки сельхозпродукции.

В декабре 2017 года между правительствами России и Узбекистана было подписано соглашение в области мирного использования атомной энергии. В сентябре 2018 года было подписано межправсоглашение о сотрудничестве в строительстве в республике атомной электростанции по российскому проекту. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Энергоблоки относятся к поколению "3+" и полностью соответствуют современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности, включая существенно повышенную надежность современных технологий. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в феврале 2019 года утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы.

Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет 25-27 апреля в национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр". Основными направлениями выставки станут машиностроение, металлургия, энергетика, фармацевтическая и медицинская промышленность, а также решения для автоматизации. В этом году свои национальные экспозиции помимо РФ развернут Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

Предыдущая выставка "Иннопром" прошла в апреле 2021 года также в Ташкенте. Тогда она впервые проводилась за пределами РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az