Росатом и Узбекистан обсуждают детали проекта строительства АЭС

Проект строительства госкорпорацией "Росатом" в Узбекистане атомной электростанции продолжает обсуждаться сторонами, сообщил президент компании "Русатом Международная Сеть" Вадим Титов, представляющей за рубежом интересы корпорации.
"Сейчас детали этого проекта с коллегами обсуждаются. Мы прекрасно понимаем, что сооружение АЭС - это стратегический проект двустороннего сотрудничества, который отвечает интересам наших стран", - сказал в понедельник Титов в ходе онлайн-сессии на площадке выставки "Иннопром".
Он также сообщил, что "Росатом" предлагает Узбекистану участие в развитие ветроэнергетики, так как госкорпорация является крупнейшим оператором ветровых электростанций в РФ.
Помимо этого, по словам Титова, корпорация реализует в Узбекистане проект многофункционального центра облучения для стерилизации медицинских изделий и обработки сельхозпродукции.
В декабре 2017 года между правительствами России и Узбекистана было подписано соглашение в области мирного использования атомной энергии. В сентябре 2018 года было подписано межправсоглашение о сотрудничестве в строительстве в республике атомной электростанции по российскому проекту. "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Энергоблоки относятся к поколению "3+" и полностью соответствуют современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности, включая существенно повышенную надежность современных технологий. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в феврале 2019 года утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы.
Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет 25-27 апреля в национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр". Основными направлениями выставки станут машиностроение, металлургия, энергетика, фармацевтическая и медицинская промышленность, а также решения для автоматизации. В этом году свои национальные экспозиции помимо РФ развернут Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.
Предыдущая выставка "Иннопром" прошла в апреле 2021 года также в Ташкенте. Тогда она впервые проводилась за пределами РФ.
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