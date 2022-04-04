ЕК намерена дать единый ответ европейских компаний на российские требования оплаты в рублях

Позиция ЕС по газовым контрактам с Россией изложена совместно с партнерами по группе G7, заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Стефан де Керсмакер.

"Было сказано, что контракты должны соблюдаться. 99% контрактов ясным образом предусматривают оплату в евро и долларах. То есть компании, которые подписали эти контракты, по нашему мнению, не должны уступать российским требованиям", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что в ЕК анализируют позицию российской стороны после предъявленного требования оплаты в рублях.

"Мы находимся в контакте с предприятиями и государствами-членами, которые могут быть этим затронуты, чтобы дать единый ответ на эти российские требования, выдвинутые с целью обойти наши ограничительные меры", - сообщил представитель ЕК.

Президент Путин поручил ЦБ и правительству определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа. Россия в настоящее время в месяц экспортирует газ на сумму около $10 млрд.