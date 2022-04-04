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04.04.2022 15:42

Yelo Bank запустил свой первый цифровой филиал

Yelo Bank продолжает расширять свою сеть предоставления услуг. Банк запустил свой первый цифровой филиал в Агджабеди для того, чтобы сделать обслуживание клиентов еще более доступным. В отличие от традиционных филиалов, здесь все операции осуществляются без наличия кассы, через аппараты.

Будучи современным и функциональным, данный филиал также соответствует девизу банка «Яркий банкинг». Для удобства клиентов здесь предоставлена возможность пользоваться банковскими услугами через терминалы и компьютеры.

Помимо заказа кредита наличными, бизнес-кредитов, дебетовых карт Yelo и других продуктов, в филиале также можно пополнять счета 24/7, снимать средства с карты и совершать различные платежи.

По случаю открытия филиала председатель правления Yelo Bank-а Анар Гасанов отметил, что новый цифровой филиал будет обеспечивать высокий уровень обслуживания: «Наш цифровой филиал нацелен на предоставление финансовых услуг и обновление банковских практик для жителей Агджабеди. Здесь, отдалившись от традиционной банковской модели, наши клиенты будут обслуживаться еще быстрее и с большим комфортом. Наша главная цель — дальнейшее расширение деятельности в регионах в соответствии с нашей стратегией, а также цифровизация услуг и банковских операций, на которые клиенты тратят больше времени. В будущем мы планируем увеличить количество наших цифровых филиалов».

Цифровой филиал работает по адресу: г. Агджабеди, ул. Мамед Амин Расулзаде, 200А, на территории АЗС «ЛУКОЙЛ». Следует отметить, что ранее Yelo Bank запустил первый центр самообслуживания в сотрудничестве с «ЛУКОЙЛ-Азербайджан». В настоящее время в Yelo Bank-е функционируют 15 филиалов и 1 центр самообслуживания.

Есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram или Whatsapp и мы обязательно ответим!

Yelo Bank - Яркий банкинг!

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