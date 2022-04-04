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СНГ 04.04.2022 16:11

Россия приостанавливает действие соглашений с рядом стран Запада об упрощенной выдаче виз

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств.

Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, приостанавливается ряд пунктов соглашений между РФ и европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам РФ и Евросоюза, аналогичных соглашений между Россией и Норвегией, Россией и Данией, Россией и Исландией, Россией и Швейцарией, а также между РФ и Княжеством Лихтенштейн.

Министерству иностранных дел РФ поручено направить в представительства этих государств соответствующие уведомления.

"Во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными принимать решение о неразрешении въезда в РФ, ввести персональные ограничения на въезд в Российскую Федерацию и пребывание в Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства, совершающих в отношении РФ, ее граждан или юридических лиц недружественные действия", - отмечается в указе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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