Власти Британии заявляют о необходимости скорейшего введения санкций в отношении нефти и газа из РФ

Лондон выступает за ускоренное введение санкций в отношении нефти и газа из России, заявил в понедельник представитель премьер-министра Великобритании Макс Блейн.

"Есть все основания продолжать принимать шаги в отношении дальнейшего введения санкций, а также по поводу оборонной помощи и всех остальных мер с целью оказания давления на Россию", - приводит телеканал Sky News слова Блейна.

Как сообщает телеканал, Блейн подчеркнул, что "странам необходимо действовать в максимальном темпе" с целью отказа от российских энергоресурсов.

Sky News отмечает, что, по словам Блейна, Великобритания и ее союзники "могут сделать больше для усиления санкций", в том числе принять меры в отношении доступа России к международной платежной системе SWIFT.

Ранее в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон также высказался за дальнейшее ужесточение санкций в отношении России.

"Я поддерживаю новый пакет санкций (...) по углю и нефти. (...) Мы должны и далее продвигать санкции", - отметил президент Франции.

Накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что власти ЕС ведут подготовку к новым санкциям против России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.