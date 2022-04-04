Власти Британии заявляют о необходимости скорейшего введения санкций в отношении нефти и газа из РФ

Лондон выступает за ускоренное введение санкций в отношении нефти и газа из России, заявил в понедельник представитель премьер-министра Великобритании Макс Блейн.
"Есть все основания продолжать принимать шаги в отношении дальнейшего введения санкций, а также по поводу оборонной помощи и всех остальных мер с целью оказания давления на Россию", - приводит телеканал Sky News слова Блейна.
Как сообщает телеканал, Блейн подчеркнул, что "странам необходимо действовать в максимальном темпе" с целью отказа от российских энергоресурсов.
Sky News отмечает, что, по словам Блейна, Великобритания и ее союзники "могут сделать больше для усиления санкций", в том числе принять меры в отношении доступа России к международной платежной системе SWIFT.
Ранее в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон также высказался за дальнейшее ужесточение санкций в отношении России.
"Я поддерживаю новый пакет санкций (...) по углю и нефти. (...) Мы должны и далее продвигать санкции", - отметил президент Франции.
Накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что власти ЕС ведут подготовку к новым санкциям против России.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России.
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