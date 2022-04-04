Нефть умеренно дорожает после обвала на прошлой неделе, Brent у $104,87 за баррель

Цены на нефть умеренно растут днем в понедельник, восстанавливаясь после максимального почти за два года падения по итогам прошлой недели.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:31 подорожали на $0,48 (0,46%) - до $104,87 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,56 (0,56%) - до $99,83 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 11,1%, WTI - на 12,8%, недельное падение стоимости обеих марок стало самым существенным с апреля 2020 года.

Инвесторы по-прежнему опасаются нехватки предложения на рынке, а также оценивают заявления США и других стран-участниц Международного энергетического агентства (МЭА) о намерении высвободить нефть из стратегических резервов.

"Совместные усилия США и союзников могут временно компенсировать дефицит предложения в 2022 году, но вряд ли это станет долгосрочным решением", - написала аналитик CMC Markets APAC & Canada Тина Тенг.

Кроме того, участники рынка оценивают объявленное прекращение военных действий между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. "Хрупкая разрядка едва ли сможет компенсировать отсутствие российской нефти", - отметил в этой связи управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.