США будут просить ГА ООН лишить РФ членства в Совете по правам человека

США обратятся к Генассамблее ООН с призывом исключить РФ из Совета по правам человека ООН, заявила постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд.
"Это (присутствие РФ в Совете - ИФ) неправильно, поэтому мы полагаем, что для Генассамблеи настало время проголосовать с целью исключить ее оттуда", - приводит ее слова издание The Guardian.
Западные СМИ в свою очередь отмечают, что для такого решения потребуются голоса двух третей стран-членов Генассамблеи ООН, которую составляют 193 государства.
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