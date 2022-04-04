Армения не проявила конструктивизма по проблеме массовых захоронений азербайджанцев – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял генсека Международной комиссии по лицам, пропавшим без вести Кэтрин Бомбергер.

«Алиев сообщил Бомбергер, что во время Первой Карабахской войны (1991-1994гг) без вести пропали 3 890 азербайджанцев, большинство из которых были замучены и убиты армянами и массово захоронены. Он отметил, что азербайджанская сторона неоднократно обращалась к Армении по поводу данного вопроса, носящего гуманитарный характер, но Ереван не проявил конструктивного сотрудничества и доброй воли», - сообщает официальный сайт главы государства.

Президент также проинформировал Бомбергер об обнаружении недавно подобного массового захоронения в селе Эдилли Ходжавендского района (Карабахский район Азербайджана), отметив, что обнаруженные останки были отправлены на анализ ДНК.

«Алиев подчеркнул, что вопрос о пропавших без вести лицах всегда стоит в повестке дня властей Азербайджана, а также обсуждается с ЕС и другими международными структурами», - отмечается в информации.

Бомбергер, в свою очередь, выразила готовность тесно сотрудничать с Азербайджаном для выяснения судьбы пропавших без вести лиц, создания базы данных по Азербайджану, проведения совместных раскопок массовых захоронений.

Она также сообщила, что в рамках ее визита будет подписан Протокол о намерениях между возглавляемой ею организацией и Госкомиссией Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Э.Шафиев