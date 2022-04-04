В AccessBank-е назначены новые Управляющие Директора

С сегодняшнего дня приступает к исполнению обязанностей Управляющий Директор AccessBank по работе с микро, малыми и средними предпринимателями. На эту должность назначен Ренат Гумбатов, прежде работавший на должности Главы Департамента микро и агроклиентов банка.

Г-н Гумбатов работает в AccessBank с 2005 года и за эти 17 лет занимал различные должности , включая позиции Главы филиалов банка в Газахе и в Гяндже.

Ренат Гумбатов закончил Азербайджанский Tехнологический Университет и имеет степень Бакалавра и Магистра экономики и менеджмента.

С сегодняшнего же дня вступает в должность Управляющего Директора AccessBank по Финансовым Вопросам Ругия Алиева. С декабря 2019 года, когда она присоединилась к команде AccessBank, г-жа Алиева занимала должность Главы Финансового Отдела банка. До прихода в AccessBank г-жа Алиева занимала руководящие должности в сфере аудита и финансов - в таких компаниях, как PwC, Международный Банк Азербайджана и AzerСonnect.

Г-жа Алиева имеет степерь бакалавра по Международным Отношениям, и степень Магистра Делового Управления, которые она получила в Академии Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики, окончив его с дипломом с отличием. Кроме того, г-жа Алиева имеет степень Executive MBA от одного из ведущих бизнес школ мира - IE Business School.