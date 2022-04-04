В Карабахе и Восточном Зангезуре с начала 2022г разминировано свыше 1,15 тыс. га территорий – Минобороны

С начала 2022 года на освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре - от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищено свыше 1,15 тыс. га территорий, сообщает Минобороны Азербайджана.

В марте от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищено 203 га территорий.

Также в заявлении оборонного ведомства говорится, что до сегодняшнего дня на освобожденных территориях было полностью очищено 14 тыс. 600 га территорий, обнаружено и нейтрализовано более 6 тыс. противопехотных мин, более 2,1 тыс. противотанковых мин и более 9,3 тыс. неразорвавшихся боеприпасов, которые уничтожены.

Б.Рустамбеков