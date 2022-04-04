В Карабахе и Восточном Зангезуре с начала 2022г разминировано свыше 1,15 тыс. га территорий – Минобороны

С начала 2022 года на освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре - от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищено свыше 1,15 тыс. га территорий, сообщает Минобороны Азербайджана.
В марте от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищено 203 га территорий.
Также в заявлении оборонного ведомства говорится, что до сегодняшнего дня на освобожденных территориях было полностью очищено 14 тыс. 600 га территорий, обнаружено и нейтрализовано более 6 тыс. противопехотных мин, более 2,1 тыс. противотанковых мин и более 9,3 тыс. неразорвавшихся боеприпасов, которые уничтожены.
Б.Рустамбеков
Fitch отозвало рейтинги 22 российских сырьевых компаний
Экономика США может столкнуться с беспрецедентными рисками - глава JPMorgan
Нефть умеренно дорожает после обвала на прошлой неделе, Brent у $104,87 за баррель
Минздрав: в медучреждениях остаются 16 пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку, состояние троих - критическое
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 491,4 млн - университет Хопкинса
В медучреждениях остаются 18 пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку - TABIB
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Литва предписывает послу России покинуть страну, закрывает консульство в Клайпеде
В ЕС считают важным продолжать взаимодействие с РФ для решения разногласий
Меркель считает верным решение 2008 года не принимать Украину в НАТО
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
В AccessBank-е назначены новые Управляющие Директора
Yelo Bank запустил свой первый цифровой филиал
Prokon получил стратегический контракт по ремонту и модификации объектов в Турции
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку