Экономика США может столкнуться с беспрецедентными рисками - глава JPMorgan

Конфликт на Украине в сочетании с растущей инфляцией могут замедлить восстановление американской экономики после пандемии коронавируса и изменить расклад сил в мире на ближайшие десятилетия, отметил глава банка JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон в ежегодном письме акционерам.
"Эти факторы создают совершенно новые условия, отличные от всего, что мы наблюдали ранее. Их совместное действие может резко повысить будущие риски, - написал Даймон. - Вполне возможно - и желательно - чтобы все эти события разрешились мирным путем, однако нам все равно нужно готовиться к возможным негативным последствиям".
Глава крупнейшего по капитализации банка США также предупредил, что Федеральная резервная система (ФРС) может увеличить ставки до существенно более высокого уровня, чем ожидает рынок.
"Этот процесс вызовет крайнее замешательство и очень большую волатильность на рынках", - считает Даймон.
Также он полагает, что военные действия России на Украине и вводимые Западом антироссийские санкции как минимум замедлят рост мировой экономики.
"С учетом непредсказуемости войны как таковой и неопределенности, окружающей глобальные цепочки поставок сырьевых товаров, это может создать взрывоопасную ситуацию", - добавил Даймон.
По мнению Даймона, JPMorgan может получить около $1 млрд убытка в связи с уходом из России.
Банк объявил о начале процесса выхода с российского рынка 11 марта. Штат JPMorgan в России насчитывал менее 200 сотрудников, занятых главным образом в корпоративном и инвестиционном банкинге.
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