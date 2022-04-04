Посол РФ в Нью-Дели заявляет о заинтересованности Индии увеличить поставки углеводородов из РФ

Объёмы поставок углеводородов в Индию могут быть увеличены, заявил в понедельник посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

"Что касается поставок углеводородов, то я считаю, что вполне могут быть увеличены поставки и наше сотрудничество в этой сфере. Индийцы в этом заинтересованы, индийцы большие прагматики", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Алипов отметил, что Россия предлагает сырье с существенной скидкой, и Индии сейчас выгодно покупать углеводороды.

"Упускать такую возможность индийцы однозначно не будут", - сказал российский посол.

Он также отметил, что масштабные санкции не отразились на сотрудничестве двух стран.