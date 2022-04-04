Эстония не высылает посла России, но оставляет все возможности открытыми - МИД

Эстония пока не высылает посла России в связи с ситуаций на Украине и событиями в городе Буча, но оставляет все возможности открытыми.
"Мы пока российского посла не высылаем, но оставляем открытыми все возможности для дальнейших шагов и будем реагировать и действовать согласно развитию событий", - сообщила в понедельник "Интерфаксу" директор пресс-бюро МИД Эстонии Лийза Тоотс (Liisa Toots).
Литовское правительство в понедельник постановило понизить уровень дипломатического представительства между Литвой и Россией и предписала российскому послу покинуть страну, а также закрыть российское консульство в Клайпеде.
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