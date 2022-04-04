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ТЭК 04.04.2022 20:05

Компания Gazprom Germania до 30 сентября передана под управление Федерального сетевого агентства ФРГ

Компания Gazprom Germania передана под управление Федерального сетевого агентства, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на главу Минэкономики ФРГ Роберта Хабека.

Срок действия принятого решения - до 30 сентября.

Как сообщалось, на прошлой неделе "Газпром" (MOEX: GAZP) сообщил, что перестал контролировать Gazprom Germania и все ее активы. Речь идёт о дистрибуторе WINGAS/WIEE, операторе хранения astora. Группа Gazprom Marketing & Trading также включает розничного оператора Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. (бренд Gazprom Energy) и глобального СПГ-трейдера Gazprom Global LNG.

В 2019 году консолидированный оборот Gazprom Germania составил 24 млрд евро, в 2020 году - 13 млрд евро.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ГАЗПРОМ. АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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