ЕС не известно, на кого распространяются новые персональные контрсанкции РФ - представитель Борреля

В ЕС не знают, кто из европейцев подпал под последние контрсанкции российских властей, соответствующего списка в Брюсселе не видели, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Список, о котором вы спрашиваете, не известен. (...) Его до нас не довели. У нас была только небольшая вербальная нота. Российские власти сообщали, что они расширили свои целевые санкции на чиновников ЕС, на государства-члены, Европейский парламент", - сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Это достаточно красноречиво. Когда принимаются наши меры, которые всегда основываются на ясной юридической базе и которые всегда прозрачны, они публикуются списками с именами, критериями. И даже есть юридические возможности исков против этих мер", - продолжил Стано.

"Мы не считаем себя затронутыми этими санкциями. Мы приняли к сведению, что они ввели санкции против ряда лиц", - добавил представитель Борреля.

Российский МИД заявил 31 марта, что в ответ на санкции Евросоюза Москва расширила список европейских чиновников, которым отныне запрещен въезд в Россию, санкции затронут высшее руководство ЕС и большинство депутатов Европарламента.