Датский производитель упаковки Hartmann продает завод в РФ

Датский Brodrene Hartmann A/S, который занимается производством упаковки из бумажного волокна для яиц и фруктов, а также оборудования для выпуска такой упаковки, принял решение продать завод в РФ.

"Как следствие российского вторжения на Украину совет директоров принял решение начать процесс продажи российского завода Hartmann. Решение нацелено на уход из России, текущий экономический и политический климат которой препятствует реализации бизнес-плана Hartmann в стране. Учитывая значительный рост группы и возможности инвестиций на других рынках, Hartmann больше не заинтересован в том, чтобы тратить время и управленческие ресурсы на развитие бизнеса в России", - говорится в сообщении компании.

Hartmann будет искать потенциального покупателя и продолжит операции в переходный период, чтобы поддержать 300 сотрудников своей фабрики, а также снизить риск национализации, отмечается в сообщении.

Ранее компания приняла решение об остановке экспорта упаковки, технологий и оборудования в РФ, а также инвестиций в российский завод.