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Регион 04.04.2022 21:30

Датский производитель упаковки Hartmann продает завод в РФ

Датский Brodrene Hartmann A/S, который занимается производством упаковки из бумажного волокна для яиц и фруктов, а также оборудования для выпуска такой упаковки, принял решение продать завод в РФ.

"Как следствие российского вторжения на Украину совет директоров принял решение начать процесс продажи российского завода Hartmann. Решение нацелено на уход из России, текущий экономический и политический климат которой препятствует реализации бизнес-плана Hartmann в стране. Учитывая значительный рост группы и возможности инвестиций на других рынках, Hartmann больше не заинтересован в том, чтобы тратить время и управленческие ресурсы на развитие бизнеса в России", - говорится в сообщении компании.

Hartmann будет искать потенциального покупателя и продолжит операции в переходный период, чтобы поддержать 300 сотрудников своей фабрики, а также снизить риск национализации, отмечается в сообщении.

Ранее компания приняла решение об остановке экспорта упаковки, технологий и оборудования в РФ, а также инвестиций в российский завод.

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Тэги: РОССИЯ, КОМПАНИЯ, УПАКОВКА, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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