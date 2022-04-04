Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что будет продолжать вводить санкции против России из-за ситуации на Украине, сообщают американские журналисты пула Белого дома.

"Да, я буду продолжать вводить дополнительные санкции", - сказал Байден во время общения с американскими журналистами по возвращении в Вашингтон из Делавэра.

По сообщению американских СМИ, говоря о ситуации на Украине, американский лидер также указал, что "нам нужно собрать информацию" по событиям в украинском городе Буча.

"Может быть, вы помните, что меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником. А теперь вы видели, что произошло в Буче", - добавил Байден.