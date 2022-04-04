Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8782 RUR   0.0199 GBR   2.2301 TRY   0.1158

Цена на нефть

01.04 $/bbl +/- WTI 99.27 -1.01 Brent 104.39 -0.32

Погода в Баку

  ночь день

Регион 04.04.2022 19:18

Байден обещает продолжить вводить санкции против РФ, считает необходимым "собрать информацию" по Буче

Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что будет продолжать вводить санкции против России из-за ситуации на Украине, сообщают американские журналисты пула Белого дома.

"Да, я буду продолжать вводить дополнительные санкции", - сказал Байден во время общения с американскими журналистами по возвращении в Вашингтон из Делавэра.

По сообщению американских СМИ, говоря о ситуации на Украине, американский лидер также указал, что "нам нужно собрать информацию" по событиям в украинском городе Буча.

"Может быть, вы помните, что меня критиковали за то, что я назвал Путина военным преступником. А теперь вы видели, что произошло в Буче", - добавил Байден.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, САНКЦИИ


Похожие новости


Байден прошел вторую ревакцинацию от COVID-19 Байдену предложили воздержаться от публичных заявлений Байден в субботу встретится в Польше с министрами иностранных дел и обороны Украины Байден встретился с американскими военными в Польше Баку рассчитывает на поддержку США по мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией - Алиев Алиев и Блинкен обсудили вопрос нормализации армяно-азербайджанских отношений

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az