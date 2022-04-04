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Дальнее зарубежье 04.04.2022 19:45

Шольц и Эрдоган обсудили отношения ФРГ и Турции и ситуацию в Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган и канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре обсудили двусторонние отношения между странами и ситуацию на Украине, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

"Турецкий президент в разговоре с немецким канцлером отметил важность укрепления отношений между Турцией и Германией, поддержки тесного сотрудничества на всех уровнях", - передает агентство.

Также Эрдоган подчеркнул усилия Турции по деэскалации ситуации на Украине.

Президент Турции не раз выступал с инициативой организовать переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на турецкой территории, а также отмечал, что Турция будет готова в будущем выступить в качестве одного из гарантов безопасности Украины, но нужно изучить этот вопрос более детально.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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