Шольц и Эрдоган обсудили отношения ФРГ и Турции и ситуацию в Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган и канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре обсудили двусторонние отношения между странами и ситуацию на Украине, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".
"Турецкий президент в разговоре с немецким канцлером отметил важность укрепления отношений между Турцией и Германией, поддержки тесного сотрудничества на всех уровнях", - передает агентство.
Также Эрдоган подчеркнул усилия Турции по деэскалации ситуации на Украине.
Президент Турции не раз выступал с инициативой организовать переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на турецкой территории, а также отмечал, что Турция будет готова в будущем выступить в качестве одного из гарантов безопасности Украины, но нужно изучить этот вопрос более детально.
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