Российский бизнесмен Михаил Прохоров получил гражданство Израиля, сообщает в понедельник газета "Едиот Ахронот".

По ее данным, бизнесмен прибыл в Израиль несколько дней назад на частном самолете из Швейцарии. В течение нескольких дней он подал документы в рамках закона о возвращении, провозглашающего право еврея репатриироваться в Израиль. Согласно информации издания, процедура уже успешно завершена.

Состояние Прохорова оценивается в $13,8 млрд, он не попал под санкции, которые ввели страны Запада против российских бизнесменов, отмечает издание.