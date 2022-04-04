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Дальнее зарубежье 04.04.2022 20:30

Прохоров получил гражданство Израиля

Российский бизнесмен Михаил Прохоров получил гражданство Израиля, сообщает в понедельник газета "Едиот Ахронот".

По ее данным, бизнесмен прибыл в Израиль несколько дней назад на частном самолете из Швейцарии. В течение нескольких дней он подал документы в рамках закона о возвращении, провозглашающего право еврея репатриироваться в Израиль. Согласно информации издания, процедура уже успешно завершена.

Состояние Прохорова оценивается в $13,8 млрд, он не попал под санкции, которые ввели страны Запада против российских бизнесменов, отмечает издание.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, БИЗНЕСМЕН, ГРАЖДАНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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