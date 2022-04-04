По сообщению Spiegel, МИД ФРГ объявил 40 сотрудников посольства РФ персона нон грата, глава министерства Анналена Бербок подтвердила решение о высылке, но точного числа сотрудников не назвала.
"Федеральное правительство сегодня приняло решение объявить нежелательными существенное число сотрудников российского посольства, которые здесь, в Германии, ежедневно работали против нашей свободы и единения нашего общества. Их работа - это угроза для тех, кто ищет у нас защиты. Мы не будем этого терпеть", - сказала Бербок, ее цитирует пресс-служба министерства.
По словам Бербок, об этом решении послу РФ было сообщено в понедельник.
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