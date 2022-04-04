Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8782 RUR   0.0199 GBR   2.2301 TRY   0.1158

Цена на нефть

01.04 $/bbl +/- WTI 99.27 -1.01 Brent 104.39 -0.32

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 04.04.2022 20:36

Trafigura продает российскую нефть Urals с новым рекордным дисконтом

Международный трейдер Trafigura предлагает нефть марки Urals с поставкой 20-24 апреля с дисконтом в минус $34,8 к бенчмарку Dated Brent, сообщает агентство Bloomberg.

Предыдущий рекорд дисконта был установлен ранее в апреле трейдером Glencore на уровне минус $31,35 за баррель.

Как сообщалось, столь сильный дисконт вызван резким падением спроса на нефть марки Urals, поскольку европейские покупатели опасаются санкционных рисков в условиях введения жестких мер США, Великобританией и Европейским союзом против России. На сорт также оказывает давление резкое удорожание морских перевозок нефти из портов РФ и повышение ставок страхования.

Помимо этого, некоторые банки отказываются открывать аккредитивы на покупку российской нефти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНЫ


Похожие новости


Выпадающие заявки на российскую нефть будут компенсироваться заявками с восточного направления - Песков РФ говорит с Азией о дополнительных поставках энергоресурсов, эти объёмы будут сняты с других направлений - Новак России важно сохранить добычу нефти на фоне ухода крупнейшего нефтесервиса, авансировать будущие работы - Новак Новак: не планируем снижать нефтедобычу, будем диверсифицировать морские поставки с дисконтом; он окупится за счет роста цен Новак: все вопросы нарушения цепочек поставок нефти из РФ в настоящий момент решаются Новак: сейчас невозможно отказаться от нефти и газа РФ, но заявления будут звучать, потому что это важно для политиков

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az