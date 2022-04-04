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Внешняя политика 04.04.2022 20:58

Байрамов поздравил Дарчиашвили с назначением на пост главы МИД Грузии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.

«Байрамов поздравил Дарчиашвили с назначением на должность министра иностранных дел Грузии и пожелал ему успехов на новом посту. Стороны обменялись мнениями о развитии дружественных отношений и стратегического партнерства между двумя странами и выразили уверенность в дальнейшем развитии этих взаимоотношений», - сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

Кроме того, в понедельник состоялся телефонный разговор Байрамова с бывшим министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

«Байрамов отметил совместные усилия Залкалиани в период его пребывания на посту министра иностранных дел Грузии по дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества на высоком уровне между двумя странами и расширению сотрудничества на международном уровне», - отмечает пресс-служба МИД Азербайджана.

Байрамов также пожелал Залкалиани успехов на должности посла Грузии в США.

Как сообщалось, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник освободил от должности вице-премьера, министра иностранных дел ДавидаЗалкалиании назначил его послом в США. На посту министра его сменил Дарчиашвили.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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