Нефть дорожает на фоне обсуждения новых антироссийских санкций, Brent у $106,25 за баррель

Нефтяные котировки ускорили рост вечером в понедельник на фоне призывов лидеров европейских стран к введению новых санкций в отношении России.
Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:58 подорожали на $1,86 (1,78%) - до $106,25 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $2,26 (2,28%) - до $101,53 за баррель.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что послы стран ЕС планируют собраться в среду, чтобы обсудить пакет новых санкций против России. Санкционные меры могут предусматривать эмбарго на поставки российских товаров.
"Однако по-прежнему маловероятно, что ЕС введет запрет на импорт российской нефти и газа, потому что найти альтернативные источники поставок в короткие сроки будет невозможно, а значит такой шаг повлечет за собой серьезные экономические последствия", - отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритш.
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