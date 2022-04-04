Контакты с Украиной продолжаются, работа идет достаточно интенсивно - Лавров

Переговоры российской и украинской делегации продолжаются, проходят в интенсивном ключе, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Контакты продолжаются в режиме видеоконференции. Делегации, как я понимаю, работают достаточно интенсивно. По крайне мере, с нашей стороны такая работа ведется", - заявил Лавров.

Говоря о шансах на договоренность с украинской стороной, Лавров отметил, что "шанс есть всегда". "И мы нацелены на то, чтобы все эти шансы реализовать", - заявил Лавров.

"Цели нашей операции были объявлены президентом, и мы работаем над тем, чтобы эти цели были зафиксированы в договоре, который сейчас обсуждается, готовится. Надеюсь, он будет в конечном итоге создан и окончательно во всех своих положениях сформулирован", - заявил глава МИД РФ.

Говоря о перспективах проведения встречи лидеров России и Украины Лавров отметил, что "как только будет результат, для закрепления этого результата такой саммит может быть вполне созван".