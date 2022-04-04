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СНГ 04.04.2022 21:43

Контакты с Украиной продолжаются, работа идет достаточно интенсивно - Лавров

Переговоры российской и украинской делегации продолжаются, проходят в интенсивном ключе, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Контакты продолжаются в режиме видеоконференции. Делегации, как я понимаю, работают достаточно интенсивно. По крайне мере, с нашей стороны такая работа ведется", - заявил Лавров.

Говоря о шансах на договоренность с украинской стороной, Лавров отметил, что "шанс есть всегда". "И мы нацелены на то, чтобы все эти шансы реализовать", - заявил Лавров.

"Цели нашей операции были объявлены президентом, и мы работаем над тем, чтобы эти цели были зафиксированы в договоре, который сейчас обсуждается, готовится. Надеюсь, он будет в конечном итоге создан и окончательно во всех своих положениях сформулирован", - заявил глава МИД РФ.

Говоря о перспективах проведения встречи лидеров России и Украины Лавров отметил, что "как только будет результат, для закрепления этого результата такой саммит может быть вполне созван".

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Тэги: РОССИЯ, МИД, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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