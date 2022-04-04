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Дальнее зарубежье 04.04.2022 21:48

Франция решила выслать около 30 российских дипломатов

В МИД Франции приняли решение о выдворении из страны группы российских дипломатов, сообщает в понедельник вечером телеканал BFMTV.

По его информации, речь идет "о примерно 30 россиянах".

Само министерство пока не подтверждало эту цифру.

Ранее в понедельник о похожих мерах объявили и некоторые другие европейские страны, в том числе - ФРГ.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ДИПЛОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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