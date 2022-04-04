Франция решила выслать около 30 российских дипломатов

В МИД Франции приняли решение о выдворении из страны группы российских дипломатов, сообщает в понедельник вечером телеканал BFMTV.

По его информации, речь идет "о примерно 30 россиянах".

Само министерство пока не подтверждало эту цифру.

Ранее в понедельник о похожих мерах объявили и некоторые другие европейские страны, в том числе - ФРГ.