Франция решила выслать около 30 российских дипломатов

В МИД Франции приняли решение о выдворении из страны группы российских дипломатов, сообщает в понедельник вечером телеканал BFMTV.
По его информации, речь идет "о примерно 30 россиянах".
Само министерство пока не подтверждало эту цифру.
Ранее в понедельник о похожих мерах объявили и некоторые другие европейские страны, в том числе - ФРГ.
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