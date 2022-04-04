Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8782 RUR   0.0199 GBR   2.2301 TRY   0.1158

Цена на нефть

01.04 $/bbl +/- WTI 99.27 -1.01 Brent 104.39 -0.32

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 04.04.2022 22:30

Власти Азербайджана внедряют новый механизм поддержки бизнеса

Правительство Азербайджана приняло решение о внедрении нового механизма льготного кредитования субъектов бизнеса, занимающихся заготовкой сырья для продукций, составляющих основу минимальной продовольственной корзины.

Согласно постановлению правительства от 4 апреля 2022 года, на получение льготных кредитов могут рассчитывать микро-, малые и средние предприятия.

По условиям, данные субъекты бизнеса могут рассчитывать на получении льготных кредитов в течение 2022 года по линии Фонда развития предпринимательства (SIF).

Кроме этого, субъекты бизнеса, действующие в этой сфере, могут рассчитывать на получение в течение 2022 года субсидий по кредитам.

Условия данного механизма следующие: субсидирование по кредитам осуществляется на срок до 1 года; размер кредита, полученный субъектом бизнеса не должен превышать 3 млн манатов; размер субсидии составляет 10 процентных пунктов по ставке на кредит.

Правительство внедряет такой механизм кредитования в рамках антиинфляционных мер. «Цель данного механизма – сокращение финансовых расходов предпринимателей и в результате снижение себестоимости продовольственных товаров, составляющих основу минимальной потребительской корзины», - подчеркивает правительство.

В соответствии с решением правительства, суммарный объем кредитного портфеля по субъектам бизнеса, в рамках которого будет применяться механизм субсидирования составит 150 млн манатов, максимальный размер средств, направляемых в течение 2022 года на выплату таких субсидий – 15 млн манатов.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БИЗНЕС, КРЕДИТЫ, ЛЬГОТЫ


Похожие новости


Банки в Азербайджане в январе-феврале увеличили портфель бизнес-кредитов на 2,4%, потребкредиты - на 3,8% Банки в Азербайджане в 2021г увеличили портфель бизнес-кредитов на 15% Банки в Азербайджане за 11 месяцев увеличили портфель бизнес-кредитов на 12%, потребкредиты - на 20% Кредиты по линии SIF до сих пор получили почти 40 тыс. предпринимателей в Азербайджане Банки в Азербайджане за 10 месяцев увеличили портфель бизнес-кредитов на 10%, потребкредиты - на 18% Банки в Азербайджане за 9 месяцев увеличили портфель бизнес-кредитов на 6%, потребкредиты - на 16%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az