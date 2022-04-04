Власти Азербайджана внедряют новый механизм поддержки бизнеса

Правительство Азербайджана приняло решение о внедрении нового механизма льготного кредитования субъектов бизнеса, занимающихся заготовкой сырья для продукций, составляющих основу минимальной продовольственной корзины.

Согласно постановлению правительства от 4 апреля 2022 года, на получение льготных кредитов могут рассчитывать микро-, малые и средние предприятия.

По условиям, данные субъекты бизнеса могут рассчитывать на получении льготных кредитов в течение 2022 года по линии Фонда развития предпринимательства (SIF).

Кроме этого, субъекты бизнеса, действующие в этой сфере, могут рассчитывать на получение в течение 2022 года субсидий по кредитам.

Условия данного механизма следующие: субсидирование по кредитам осуществляется на срок до 1 года; размер кредита, полученный субъектом бизнеса не должен превышать 3 млн манатов; размер субсидии составляет 10 процентных пунктов по ставке на кредит.

Правительство внедряет такой механизм кредитования в рамках антиинфляционных мер. «Цель данного механизма – сокращение финансовых расходов предпринимателей и в результате снижение себестоимости продовольственных товаров, составляющих основу минимальной потребительской корзины», - подчеркивает правительство.

В соответствии с решением правительства, суммарный объем кредитного портфеля по субъектам бизнеса, в рамках которого будет применяться механизм субсидирования составит 150 млн манатов, максимальный размер средств, направляемых в течение 2022 года на выплату таких субсидий – 15 млн манатов.

Р.Ахмедов