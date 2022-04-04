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Происшествия 04.04.2022 22:30

По факту взрыва в ночном клубе в центре Баку арестовано 3 человека – Генпрокуратура

Генпрокуратура Азербайджана сообщила об аресте троих человек в рамках уголовного дела по факту взрыва в ночном клубе «Location» в центре Баку, в результате которого погиб один человек, 37 пострадали.

В информации Генпрокуратуры отмечается, что собранные первичные доказательства подтвердили факт незаконного использования газового баллона в ночном клубе, взрыв которого и стал причиной инцидента.

На основании собранных доказательств арестованы администратор ООО «Merser food» (которое являлось арендатором данного объекта) Расул Расулов (ему предъявлено обвинение по статье 225.2 УК – нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности гибель человека и получении пострадавшими тяжелых увечий), учредитель - менеджер клуба Орхан Сафаров (обвинение предъявлено по статье 314.2 УК – халатность-неосторожность, ставшая причиной гибели человека и получение тяжелых увечий пострадавшими).

Кроме этого, арестован сотрудник МЧС, региональный пожарный инспектор Руслан Мамедов, которому также предъявлено обвинение по статье 314.2.

Генпрокуратура подчеркивает, что в настоящее время продолжается следствие по данному уголовному делу.

Как сообщалось ранее, взрыв произошел в ночь на воскресенье – 3 апреля - в районе 03:00 в ночном клубе, расположенном на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку. В результате инцидента погибла работница заведения Майя Ахундова, 1979 года рождения.

В настоящее время в медицинских учреждениях остаются 16 пострадавших при взрыве. Из них в реанимации находятся семь человек, состояние троих оценивается врачами как критическое. Состояние пятерых, находящихся на стационарном лечении оценивается как стабильно тяжелое, четверых - как среднетяжелое.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГЕПРОКУРАТУРА, КЛУБ, АРЕСТЫ

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