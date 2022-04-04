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ТЭК 04.04.2022 23:23

Эстония до создания терминала СПГ не намерена отказываться от российского газа

Правительство Эстонии до создания терминала для приема судов со сжиженным природным газом (СПГ) не планирует отказываться от закупки российского газа, чтобы не подводить бизнес.

"Для предпринимателей самое важное быть уверенным, что у них есть газ, потому что цены сейчас одинаковые, и на российский газ, и на СПГ. Здесь разницы нет. Но самое главное - дать им уверенность, что газ будет", - приводит портал телерадиовещания ERR в понедельник слова министра экономики страны Таави Ааса (Taavi Aas).

На прошлой неделе он внес в правительство предложение о строительстве терминала для приема СПГ-танкера, чтобы обойтись без закупок газа у РФ.

"Сейчас мы работаем с партнерами из Финляндии и с коллегами из Латвии над совместным судном для СПГ, и когда все необходимые для этого шаги будут сделаны, мы будем готовы принять следующее решение", - сказал Аас.

"Официального заявления о сроках или хотя бы желании прекратить покупать российский газ от наших властей пока не поступало", - отмечает ERR.

СМИ Эстонии отмечают, что готовность принимать СПГ у Эстонии может появиться в лучшем случае не раньше осени. В настоящее время более 80% газа Эстония получает по трубопроводу из России.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, ГАЗ, ПЛАНЫ


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