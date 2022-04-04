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Дальнее зарубежье 04.04.2022 23:16

Министры финансов и экономики ЕС обсудят во вторник новые санкции для РФ

Министр финансов Ирландии и председатель Еврогруппы Паскаль Донохью заявил, что ее заседание в понедельник проходило на фоне последних событий на Украине и страны ЕС готовы усилить санкции против РФ и увеличить помощь Киеву.

"Мы совершенно готовы усилить санкции (против РФ) и помощь, которую мы окажем, чтобы поддержать украинский народ", - сказал после заседания глава Еврогруппы на пресс-конференции в Брюсселе.

"Завтра мы обсудим другие меры, когда мы соберемся в формате Экофин (Совет ЕС на уровне министров экономики и финансов) в составе 27 государств-членов", - продолжил Донохью.

Он сообщил, что министры финансов зоны евро в понедельник сосредоточили внимание на последствиях военных действий на Украине для экономики своих стран.

"Очевидные последствия в энергетической области; в области цен на продовольствие, которые растут; и нарушения в нашей цепи снабжения", - констатировал глава Еврогруппы.

"Мы признали, что экономический рост, конечно, замедлится в этом году", - добавил он. Однако этот кризис, по его словам, начался на этапе очень сильного экономического восстановления зоны евро. Поэтому для большого числа экономик стран ЕС цифры экономического роста при этом сохранятся позитивными.

"Тем не менее, мы вполне осознаем последствия, которые эта война будет иметь для роста цен на энергию для большого числа среди нас (государств зоны евро), и что это означает для уровня жизни. Рост цен скажется на наших обществах, на стоимости жизни. Это скажется как в краткосрочном, так и долгосрочном плане", - объяснил председатель Еврогруппы.

"Эти последствия, разумеется, должны рассматриваться в контексте войны", - сказал Донохью.

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Тэги: ЕС, МИНИСТРЫ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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