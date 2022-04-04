США рассчитывают объявить о новых санкциях против РФ на этой неделе - Белый дом

Соединенные Штаты сбираются объявить о новых экономических ограничительных мерах против России на этой неделе, заявил в понедельник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Объявления о новых санкциях можно ожидать на этой неделе... На этой неделе мы объявим о дополнительном экономическом давлении на Россию", - сказал Салливан, отвечая на вопрос о том, когда стоит ожидать новых санкций против России.

Он добавил, что США координируются по этому вопросу с союзниками и партнерами.