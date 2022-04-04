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Дальнее зарубежье 04.04.2022 23:37

США в ближайшие дни объявят о дополнительной военной помощи Украине

В ближайшие дни США объявят об отправке дополнительной военной помощи Украине, заявил в понедельник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Военная помощь от США и их союзников прибывает каждый новый день, в том числе сегодня, и мы анонсируем дополнительную военную поддержку в ближайшие дни", - заявил Салливан во время пресс-брифинга Белого дома.

Он отметил, что США с конца февраля выделили Украине оружие и амуницию на сумму $1,65 млрд.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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