Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8782 RUR   0.0199 GBR   2.2301 TRY   0.1158

Цена на нефть

04.04 $/bbl +/- WTI 103.28 +4.01 Brent 107.53 +3.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.04.2022 09:19

Глава МИД Южной Кореи поедет на совещание глав внешнеполитических ведомств НАТО

Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен примет участие во встрече министров иностранных дел НАТО, которая состоится в четверг в Бельгии, сообщил во вторник южнокорейский МИД.

Как ожидается, пишет агентство "Ренхап", предстоящая встреча "будет посвящена скоординированному международному реагированию на действия России на Украине и другим вызовам глобальной безопасности".

Встреча пройдет под председательством Генеральный секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в ней примут участие представители 30 стран.

В сообщении южнокорейских СМИ отмечается, Южная Корея была приглашена на министерскую встречу "вместе с другими партнерами, не входящими в НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Японию, Австралию и Новую Зеландию".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az