Глава МИД Южной Кореи поедет на совещание глав внешнеполитических ведомств НАТО

Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен примет участие во встрече министров иностранных дел НАТО, которая состоится в четверг в Бельгии, сообщил во вторник южнокорейский МИД.

Как ожидается, пишет агентство "Ренхап", предстоящая встреча "будет посвящена скоординированному международному реагированию на действия России на Украине и другим вызовам глобальной безопасности".

Встреча пройдет под председательством Генеральный секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в ней примут участие представители 30 стран.

В сообщении южнокорейских СМИ отмечается, Южная Корея была приглашена на министерскую встречу "вместе с другими партнерами, не входящими в НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Японию, Австралию и Новую Зеландию".