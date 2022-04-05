США перебросили в Польшу эскадрилью истребителей-бомбардировщиков F/A-18C Hornet

На авиабазу в польском городе Ласк прибыла эскадрилья американских истребителей-бомбардировщиков F/A-18C Hornet Корпуса морской пехоты, сообщило в понедельник Командование ВВС США в Европе.

Истребители из состава 2-го авиакрыла Корпуса морской пехоты были переброшены в Польшу с континентальной части США с авиабазы Бофорт (штат Южная Каролина). Туда также прибыли самолеты-заправщики KC-130J Hercules.

"Отправка (истребителей) в Восточную Европу направлена на поддержку коллективной обороны НАТО", - указывается в сообщении.

Кроме того, в Литве были размещены подразделения воздушного управления действиями авиации Корпуса морской пехоты.

"Быстрая передислокация сил морской пехоты США сразу усилит сдерживающую и оборонительную позиции на восточном фланге НАТО. Это развертывание было проведено в полной координации с принимающими странами и военными властями, и, хотя оно является временным по своему характеру, оно представляет собой разумные меры для повышения готовности и усиления коллективной обороны Восточной Европы в этот период неопределенности", - заявили американские военные.

Как сообщало Командование ВВС США в Европе, еще в феврале Соединенные Штаты направили в Польшу группу истребителей F-15 Eagles "для усиления коллективной обороны НАТО".

"Переброска американских истребителей на авиабазу Ласк в Польше направлена на укрепление возможностей коллективной обороны НАТО и для поддержки миссии альянса по патрулированию воздушного пространства", - говорилось в сообщении.

Отмечалось, что американские истребители F-15 Eagle, отправленные с британской авиабазы Лоссимут в Шотландии, будут взаимодействовать с натовскими самолетами, которые выполняют задачи альянса по патрулированию на Балтике, действуя с литовской авиабазы в Шяуляе.