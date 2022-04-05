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США в марте втайне испытали гиперзвуковую ракету

США испытали гиперзвуковую ракету в середине марта, но держали это в секрете, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Согласно собеседнику телеканала в Пентагоне, США успешно испытали гиперзвуковую ракету в середине марта. Однако сохранили это в секрете, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией, так как в это время президент США Джо Байден собирался отправиться в Европу.

По словам чиновника, США испытали гиперзвуковую ракету, разрабатываемую в рамках "Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия" (HAWC). Она была запущена с бомбардировщика B-52.

Телекомпания подчеркивает, что это уже второе успешное испытание гиперзвукового оружия в рамках программы HAWC, первое состоялось в сентябре прошлого года.

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Тэги: США, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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