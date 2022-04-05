США в марте втайне испытали гиперзвуковую ракету

США испытали гиперзвуковую ракету в середине марта, но держали это в секрете, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией, сообщает CNN со ссылкой на источник.
Согласно собеседнику телеканала в Пентагоне, США успешно испытали гиперзвуковую ракету в середине марта. Однако сохранили это в секрете, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией, так как в это время президент США Джо Байден собирался отправиться в Европу.
По словам чиновника, США испытали гиперзвуковую ракету, разрабатываемую в рамках "Концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия" (HAWC). Она была запущена с бомбардировщика B-52.
Телекомпания подчеркивает, что это уже второе успешное испытание гиперзвукового оружия в рамках программы HAWC, первое состоялось в сентябре прошлого года.
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